Події

15:25 06.03.2017

Суд відмовив у проведенні експертизи стану здоров'я Насірова

Солом'янський районний суд Києва відмовив захисту відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова в задоволенні клопотання про призначення судмедекспертизи для визначення стану здоров'я підозрюваного.

Відповідну постанову суду на засіданні в понеділок оголосив суддя Олександр Бобровник, який розглядає питання обрання запобіжного заходу Р. Насірову.

"Сторона захисту не надала доказів необхідності проведення такої експертизи... Слідчий суддя визначив відмовити в проведенні експертизи", - сказав О. Бобровник.

Раніше захист голови ДФС заявила клопотання про необхідність проведення судмедекспертизи для визначення стану здоров'я підозрюваного.

Наразі суд продовжив засідання за клопотанням про обрання запобіжного заходу Р. Насірову.

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