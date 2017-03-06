Реальна вартість активів банку "Надра" ушестеро нижча від балансової

Ринкова вартість включених у ліквідаційну масу активів ПАТ "КБ "Надра" (Київ) становить 7,9 млрд грн, що вшестеро нижче їхньої балансової вартості, свідчать дані незалежного оцінювача, оприлюднені на веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

За даними оцінювача, 92% балансових активів банку становить кредитний портфель, який був оцінений в 5,766 млрд грн, 4% - основні засоби, реальна вартість яких - 1,817 млрд грн, що на 53 млн грн вище балансової, і ще 4% складають інші активи, які були оцінені в 359 млн грн.

Згідно з даними Фонду, низька ринкова вартість активів банку обумовлена переажно проблемами, що виникли до введення в нього в 2009 році першої тимчасової адміністрації.

"У 2008-2009 рр. голова правління банку Ігор Гіленко, акціонери банку Ілля та Вадим Сегаль вивели з банку близько 8 млрд грн шляхом кредитування пов'язаних структур", - констатує ФГВФО.

Стосовно вказаних осіб порушено 20 кримінальних справ за фактом неповернення коштів, виданих банком.

Кредитний портфель, сформований банком "Надра" після 2011 року (після виходу з неї першої тимчасової адміністрації), на 98% складається з кредитів юридичним особам, з них 63% надано компаніям, пов'язаним із новим власником банку Дмитром Фірташем (банк офіційно перейшов під його контроль в липні 2011 року).

"Основна заборгованість – на суму 2,2 млрд грн - фінансування будівництва ТЦ "Республіка" в Києві. Права вимоги за цим кредитом перебувають у заставі Національного банку України (НБУ) та за погодженням із заставодержателем будуть виставлені на продаж у березні 2017 року", - пояснює ФГВФО.

Левова частка цінних паперів - на 1 млрд грн - представлена інвестиційними сертифікатами, які були оцінені 4 грн. Емітенти сертифікатів з 2009 року перебувають у стані ліквідації.

Інші цінні папери банку балансовою вартістю 0,95 млн грн представлені акціями українських валютної та фондової бірж, а також акціями міжнародних платіжних систем VISA і Mastercard. Акції платіжних систем були оцінені в 207 млн грн, з них на 86 млн грн були реалізовані на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) з перевищенням оціночної вартості на 25 млн грн. Зазначені кошти були використані для погашення третьої черги кредиторських вимог.

Готівкові кошти та банківські метали включені в ліквідаційну масу за балансовою вартістю 110 млн грн, з них 13 млн грн перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомлялося, НБУ в серпні-2014 відніс банк "Надра" до категорії проблемних.

Оскільки акціонери банку не запропонували своєчасних достатніх заходів для збільшення капіталу фінустанови до необхідного рівня, НБУ 5 лютого 2015 року банк зарахував до категорії неплатоспроможних.

ФГВФО 6 лютого того ж року ввів у "Надрах" тимчасову адміністрацію на період до 5 травня, після чого продовжив термін її роботи до 5 червня.

НБУ 4 червня 2015 року вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати цей банк.

За даними регулятора, загальна сума можливого відшкодування вкладникам банку "Надра" станом на 1 травня 2015 року становила 3,8 млрд грн. Вклади в межах гарантованої суми у 200 тис. грн мали 99% всіх вкладників банку.

ФГВФО за підсумками конкурсу в грудні 2015 року вибрав для комплексного аналізу банку "Надра" аудиторську компанію KPMG.

Банк "Надра" заснований в 1993 році, входить до Group DF Д. Фірташа.

Згідно з даними Нацбанку України, станом на 1 січня 2015 року за розміром загальних активів банк посідав 11-е місце (35,878 млрд грн) серед 158 банків країни.