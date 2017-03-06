Держобвинувачення отримало документи, які суттєво посилять його позицію в суді щодо міри запобіжного заходу Насірову

Державне обвинувачення надасть Солом'янському районному суду Києва, що розглядає питання обрання запобіжного заходу усуненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову, документи, які суттєво посилять позицію прокуратури, заявляє керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.

"Ми отримали певні відомості, прокурор долучить їх і нехай суд приймає рішення щодо обрання того чи іншого запобіжного заходу. Ці документи в черговий раз переконають у тому, що треба розставити всі крапки над "i", патріотами якої країни ми є", - сказав Н.Холодницький журналістам біля будівлі суду в понеділок увечері.

При цьому він не уточнив, про які саме документи йдеться, зазначивши лише, що про це стане відомо після відновлення судового слухання.

За його словами, ці документи надійшли.

"Документи, які отримала прокуратура, я вважаю, мають посилити позицію звинувачення, чому ми клопочемо саме про цей, а не інший запобіжний захід", - сказав Н.Холодницький.

Коментуючи численні клопотання, які заявляє захист Р. Насірова, керівник САП зазначив: "Зараз ми не слухаємо по суті, ми слухаємо лише хворий не хворий, може – не може перебувати у залі суду і чи можна до нього застосувати таку міру запобіжного заходу як утримання під вартою – ІФ)".

Він наголосив, що при обранні запобіжного заходу суд не надає оцінки доказів у справі, а лише розглядає ризики, щоб підозрюваний своїми діями знищити докази або якимось іншим чином вплинути на розслідування справи.

Відповідаючи на запитання про те, чи є у САП які-небудь заходи на упередження можливого уникнення Р. Насіровим відповідальності у зв'язку з тим, що він вже не є затриманим і може покинути судове засідання, він сказав: "Наші заходи – це лише закон. Поки що ні жодних інших звинувачень, він формально може покинути зал суду".

При цьому керівник САП нагадав, що неодноразово підозрювані, які обіцяли не залишати територію України і співпрацювати зі слідством, не стримували свого слова.

"Вони не готові бігти до певних рамок часу. Тому зараз нам важливо, щоб суд вислухав обставини, які ми викладемо, щоб суд почув нашу думку з приводу клопотання", - підсумував Н.Холодницький.