Підозра Насірову доводить, що в Україні створена ефективна, незалежна антикорупційна інфраструктура

В Україні створена незалежна антикорупційна інфраструктура, свідченням чого є вручення підозри про вчинення злочину голові Державної фіскальної служби Роману Насірову, сказав президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітером Мауером

Як повідомляє в понеділок прес-служба глави Української держави, П. Порошенко зазначив, що минулого тижня розпочато процес і вручено підозру одному з високопосадовців - керівнику Державної фіскальної служби Роману Насірову.

"Я думаю, що це дуже яскравий приклад: перше - що в Україні створена ефективна антикорупційна інфраструктура, друге - яскравий доказ того, що ця антикорупційна інфраструктура абсолютно незалежна", - наголосив президент.

Глава Української держави додав, що це свідчить про ефективність проведення реформ в Україні, зокрема в боротьбі з корупцією.

"На сьогоднішній день оголошення підозри одному з керівників точно робиться без інформування президента. Я думаю, що це саме те, чого ми домагалися створюючи незалежну інфраструктуру", - сказав П. Порошенко.