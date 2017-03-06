Один боєць ЗСУ загинув, двоє поранені з початку доби в зоні АТО

Бойовики в понеділок продовжували обстрілювати позиції українських бійців, в результаті чого один військовослужбовець загинув і ще двоє дістали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 71 обстріл. Двоє наших військових поранені, один загинув", - йдеться в оприлюдненому в понеділок ввечері на сторінці прес-центру в Facebook повідомленні

Так, на Маріупольському напрямку танки обстрілювали Водяне і Лебединське. Обстрілювали з мінометів Гнутове, Чермалик, Талаківку, Павлопіль, і Водяне, а з гранатометів і стрілецької зброї - Гнутове, Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне та Широкине. Також Водяне і Широкине обстрілювали БМП і снайпери.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Авдіївку, Майорськ, Троїцьке, Верхньоторецьке, а з гранатометів і стрілецької зброї - Піски, Верхньоторецьке, Кам'янку і Невельську. Кам'янку обстрілював снайпер.

На Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів обстріляли Новоолександрівку, Новтошківське, Кримське. З гранатометів - Троїцьке.