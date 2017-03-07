Події

09:27 07.03.2017

Бойовики за добу 122 рази обстріляли позиції сил АТО, один військовослужбовець загинув

За минулу добу бойовики здійснили 122 обстріли позицій Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, в результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув, один – травмований, четверо – поранені, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Водяне і Лебединське з танків, Водяне з артилерійських знарядь, Гнутове, Новотроїцьке, Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Новогригорівку і Широкине – з мінометів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї, Гнутове, Чермалик, Талаківку, Павлопіль і Водяне – з мінометів, Березове, Водяне та Широкине – з озброєння БМП. Крім того, Березове, Широкине і Водяне обстрілювали ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали з мінометів Авдіївку, Майорськ, Троїцьке, Верхньоторецьке, Новгородське, Піски, з гранатометів і стрілецької зброї – Північне, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке, Кам'янку та Невельске, з озброєння БМП – Луганське. Кам'янку обстрілював снайпер бойовиків.

На Луганському напрямку бойовики обстрілювали Кримське з артилерії калібру 152 мм, Новоолександрівку, Попасну, Новотошківське, Кримське, Троїцьке, Горіхове – з мінометів, Троїцьке, Новоолександрівку, Новозванівку, Кримське – з гранатометів.

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