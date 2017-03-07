Депутати мають намір передати до НАБУ заяву про самоусунення від посадових обов'язків голови Солом'янського райсуду Києва - Лещенко

Група народних депутатів має намір передати до НАБУ заяву про порушення посадових обов'язків і самоусунення голови суду Солом'янського району м. Києва Людмили Шереметьєвої, повідомив народний депутат України Сергій Лещенко (фракція "Блок Петра Порошенко").

"Сьогодні ми (депутати з групи "Єврооптимісти" - ІФ) підготували ... заяву про злочин щодо дій голови суду Солом'янського району міста Києва пані Шереметьєвої (Людмила Шереметьєва – ІФ), яка вчора за вказівкою Грановського (народний депутат з фракції "БПП" Олександр Грановський - ІФ), а фактично за вказівкою Порошенка (президент України Петро Порошенко – ІФ),саботувала правосуддя і зробила все можливе, щоб Насіров (відсторонений від виконання обов'язків голова Державної фіскальної служби Роман Насіров – ІФ) міг вільно залишити територію спочатку суду, а потім України", - сказав С. Лещенко на імпровізованому мітингу біля будівлі суду вночі в понеділок у Києві.

Народний депутат повідомив, що заяву буде передано керівнику Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику у вівторок.

С. Лещенко нагадав, що Л. Шереметьєва в неділю самоусунулася і не виконала своїх посадових обов'язків - не призначила чергового суддю для розгляду клопотання захисту Р. Насірова про відвід судді Бобровника Олександра, який вів засідання про обрання запобіжного заходу Р. Насірову.