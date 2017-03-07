Події

09:40 07.03.2017

Депутати мають намір передати до НАБУ заяву про самоусунення від посадових обов'язків голови Солом'янського райсуду Києва - Лещенко

Група народних депутатів має намір передати до НАБУ заяву про порушення посадових обов'язків і самоусунення голови суду Солом'янського району м. Києва Людмили Шереметьєвої, повідомив народний депутат України Сергій Лещенко (фракція "Блок Петра Порошенко").

"Сьогодні ми (депутати з групи "Єврооптимісти" - ІФ) підготували ... заяву про злочин щодо дій голови суду Солом'янського району міста Києва пані Шереметьєвої (Людмила Шереметьєва – ІФ), яка вчора за вказівкою Грановського (народний депутат з фракції "БПП" Олександр Грановський - ІФ), а фактично за вказівкою Порошенка (президент України Петро Порошенко – ІФ),саботувала правосуддя і зробила все можливе, щоб Насіров (відсторонений від виконання обов'язків голова Державної фіскальної служби Роман Насіров – ІФ) міг вільно залишити територію спочатку суду, а потім України", - сказав С. Лещенко на імпровізованому мітингу біля будівлі суду вночі в понеділок у Києві.

Народний депутат повідомив, що заяву буде передано керівнику Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику у вівторок.

С. Лещенко нагадав, що Л. Шереметьєва в неділю самоусунулася і не виконала своїх посадових обов'язків - не призначила чергового суддю для розгляду клопотання захисту Р. Насірова про відвід судді Бобровника Олександра, який вів засідання про обрання запобіжного заходу Р. Насірову.

ВАЖЛИВЕ

Бойовики за добу 122 рази обстріляли позиції сил АТО, один військовослужбовець загинув

Суд заарештував Насірова з правом застави в 100 млн грн

Кримінальні провадження за підозрою Іванющенка об'єднані, досудове розслідування триває

Один боєць ЗСУ загинув, двоє поранені з початку доби в зоні АТО

Підозра Насірову доводить, що в Україні створена ефективна, незалежна антикорупційна інфраструктура

ОСТАННЄ

США припиняють на 120 днів прийом біженців - указ Трампа

Держобвинувачення отримало документи, які суттєво посилять його позицію в суді щодо міри запобіжного заходу Насірову

Переміщення українських в'язнів з Криму на материкову частину України відбудеться найближчим часом

Реальна вартість активів банку "Надра" ушестеро нижча від балансової

Прокуратура ініціювала ревізію "Укрнафти" в рамках справи про підозри до глави "Нафтогазу"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog123.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА