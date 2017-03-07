Захист Насірова вже у вівторок подасть апеляцію, із заставою визначатимуться пізніше

Захист заарештованого судом голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова вже у вівторок подасть апеляцію на резолютивну частину рішення Солом'янського районного суду Києва, яку потім буде доповнено після отримання повного тексту рішення.

"Вже сьогодні буде подано апеляція, поки що такий самий короткий текст, як і короткий тест рішення, який у нас є. А далі будемо доповнювати", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна", адвокат Олександр Лисак.

Він зазначив, що питання про внесення застави вирішуватимуть пізніше. "Поки що ми маємо пройти апеляцію. Будемо дивитися, як апеляція проходитиме. Тому немає сенсу вносити заставу, коли ще апеляція не пройшла", - пояснив захисник Р. Насірова.

А. Лисак зазначив, що після завершення судового засідання главу ДФС забрали до Лук'янівського СІЗО і найближчим часом адвокат поїде з'ясовувати, чи там перебуває Р. Насіров чи ні. "І якщо так, то чому його відвезли до СІЗО, якщо він перебуває на стаціонарі? Його мали відвезти до лікарні, і після виписки вже робити, що вони хочуть", - наголосив адвокат.