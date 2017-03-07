Події

10:11 07.03.2017

Захист Насірова вже у вівторок подасть апеляцію, із заставою визначатимуться пізніше

Захист заарештованого судом голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова вже у вівторок подасть апеляцію на резолютивну частину рішення Солом'янського районного суду Києва, яку потім буде доповнено після отримання повного тексту рішення.

"Вже сьогодні буде подано апеляція, поки що такий самий короткий текст, як і короткий тест рішення, який у нас є. А далі будемо доповнювати", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна", адвокат Олександр Лисак.

Він зазначив, що питання про внесення застави вирішуватимуть пізніше. "Поки що ми маємо пройти апеляцію. Будемо дивитися, як апеляція проходитиме. Тому немає сенсу вносити заставу, коли ще апеляція не пройшла", - пояснив захисник Р. Насірова.

А. Лисак зазначив, що після завершення судового засідання главу ДФС забрали до Лук'янівського СІЗО і найближчим часом адвокат поїде з'ясовувати, чи там перебуває Р. Насіров чи ні. "І якщо так, то чому його відвезли до СІЗО, якщо він перебуває на стаціонарі? Його мали відвезти до лікарні, і після виписки вже робити, що вони хочуть", - наголосив адвокат.

ВАЖЛИВЕ

САП оскаржить рішення Солом'янського райсуду про обрання запобіжного заходу Насірову

Бойовики за добу 122 рази обстріляли позиції сил АТО, один військовослужбовець загинув

Суд заарештував Насірова з правом застави в 100 млн грн

Кримінальні провадження за підозрою Іванющенка об'єднані, досудове розслідування триває

Один боєць ЗСУ загинув, двоє поранені з початку доби в зоні АТО

ОСТАННЄ

Україна за 2 міс. знизила транзит нафти до Європи на 1,7%

У Швейцарії немає заморожених особистих рахунків або інших особистих активів на ім'я Олександра Януковича - прес-служба

Кабмін затвердив правила оформлення віз для в'їзду до України з можливістю подання анкет онлайн і оформленням на 10 днів

В Авдіївці все ще відсутнє централізоване електропостачання та водопостачання

У справі Насірова може бути тиск Заходу, який очікує прогресу в боротьбі з корупцією в Україні

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
комплектующие для мобильных телефонов в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА