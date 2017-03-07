САП оскаржить рішення Солом'янського райсуду про обрання запобіжного заходу Насірову

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржить рішення Солом'янського районного суду м. Києва про обрання усуненому від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Роману Насірову запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн.

"Так, ми будемо подавати апеляцію на рішення суду", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в САП у вівторок.

Подробиці оскарження рішення райсуду Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі пообіцяли повідомити пізніше у вівторок.

Як повідомлялося, в ніч на вівторок, 7 березня, Солом'янський районний суд Києва обрав усуненому від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Р. Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн.

Водночас САП просила суд призначити Р. Насірову заставу в сумі 2 млрд грн.