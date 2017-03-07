"Укртрансгаз" і польська Gaz-System звернуться до національних антимонопольних та енергорегуляторів через позицію "Газпрому" щодо точки з'єднання ГТС

ПАТ "Укртрансгаз" і Gaz-System S. A. (Польща) звернуться до національних антимонопольних та енергетичних регуляторів через позицію російського "Газпрому" щодо точки з'єднання газотранспортних систем (ГТС) України і Польщі, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України".

"Газпром" направив свою відмову в рамках консультацій, які оператори ГТС України і Польщі, "Укртрансгаз" і Gaz-System, проводили з учасниками ринку щодо угоди про взаємодію для точки з'єднання ГТС України і Польщі Германовичі/Дроздовичі ... "Укртрансгаз" і Gaz-System планують звернутися до національних регуляторів і антимонопольних органів двох країн", - йдеться в повідомленні.

Метою звернень буде отримання роз'яснень щодо подальших дій, а також ініціювання перевірки – створюють дії "Газпрому" загрози і додаткові бар'єри для розвитку конкуренції на ринках газу України і Польщі.

У "Нафтогазі" наголошують, що закладені в угоду між "Укртрансгазом" і Gaz-System принципи повністю відповідають сучасним європейським практикам та Регламентом ЄС 2015/703 про створення мережі кодексу про взаємодію і правила обміну інформацією.

За даними НАК, "Газпром" – єдина зацікавлена сторона, яка виступає проти встановлення стандартних ринкових відносин між операторами ГТС України і Польщі.