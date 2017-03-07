У справі Насірова може бути тиск Заходу, який очікує прогресу в боротьбі з корупцією в Україні

У справі проти відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова може бути тиск з боку Заходу, який очікує прогресу в боротьбі з корупцією, сказав агентству "Інтерфакс-Україна" директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Який тут тиск може бути. Один – з боку влади, щоб все-таки це справа просувалася в якихось безпечних межах, тому що так можна всю структуру влади зруйнувати. Інший тиск йде знизу, з боку активістів, з боку вулиці і, не виключаю, з боку деяких посольств. Не виключаю, що кілька активістів і посольств координують дії", - сказав В. Карасьов.

Політолог вважає, що у цій справі відіграє роль і те, що згідно з прийнятим Європейським Союзом механізмом призупинення безвізового режиму, у разі відсутності боротьби з корупцією в Україні він може бути припинений.

Водночас, за словами В. Карасьова, якщо в цій справі і є політичний тиск, то він немає тотального характеру і жодна з історін тиску не переважає.

Як повідомлялося, в ніч на вівторок, 7 березня, Солом'янський районний суд Києва обрав усуненому від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Роману Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн.