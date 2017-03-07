В Авдіївці все ще відсутнє централізоване електропостачання та водопостачання

У м. Авдіївка Донецької області станом на 7:00 вівторка відсутнє централізоване електропостачання, теплопостачання забезпечує Авдіївський коксохімічний завод, створено запас води, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"Станом на 7:00 7 березня централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання в місті, де проживають близько 22 тис. осіб, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу", – зазначено в повідомленні прес-служби ДСНС у вівторок.

Об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 7 генераторів ДСНС.

Також повідомляється, що створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4 тис. куб. м.

До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 24 особи та 8 од. техніки.

Як повідомлялося, 5 березня в результаті бойових дій обірвалися повітряні високовольтні лінії електропередач 110 кВ поблизу м. Авдіївка, у результаті чого припинено електропостачання м. Авдіївка, а також Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.