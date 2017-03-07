Події

10:43 07.03.2017

Кабмін затвердив правила оформлення віз для в'їзду до України з можливістю подання анкет онлайн і оформленням на 10 днів

Кабінет Міністрів України затвердив правила оформлення віз для в'їзду до України і транзитного проїзду через її територію, які передбачають можливість подання анкет онлайн і оформлення віз за 10 робочих днів.

Згідно з постановою №118 від 1 березня, правила оформлення віз вступає в силу через 30 днів після опублікування постанови.

Терміни оформлення віз - у терміновому порядку до 5 робочих днів, у звичайному порядку - до 10 робочих днів, але термін може бути продовжений до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.

За оформлення віз у посольстві України справляється консульський збір за тарифною ставкою $65, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. За термінове оформлення віз чи оформлення їх у позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.

За оформлення віз у пунктах пропуску через державний кордон сплачується консульський збір у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Віза в електронному вигляді оформляється як разова на строк до 30 днів для поїздки з діловою або туристичною метою.

Також Кабмін затвердив перелік 33 країн, громадяни яких можуть оформляти візи для в'їзду до України безпосередньо на кордоні.

Серед таких країн Австралія, Індія, Індонезія, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Оман.

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