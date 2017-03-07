У Швейцарії немає заморожених особистих рахунків або інших особистих активів на ім'я Олександра Януковича - прес-служба

Влада Швейцарії письмово підтвердили відсутність у сина екс-президента України Віктора Януковича Олександра особистих банківських рахунків або інших особистих активів у цій країні, на які було накладено арешт.

"Влада Швейцарії в листі від 1 березня 2017 року підтвердила, що в Швейцарії немає заморожених особистих рахунків або інших активів, якими володіє Олександр Янукович, син президента Януковича, за винятком контрольованої ним компанії MAKO Trading SA та її активів. Інші заходи щодо замороження активів, прийняті Швейцарією, стосуються інших осіб, перерахованих у додатку до наказу про заморожування активів згідно з Україною", - йдеться в повідомленні прес-служби О. Януковича, що має у своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна".

В інформації зазначається, що О. Янукович завжди стверджував, що у нього немає особистих банківських рахунків або активів у Швейцарії, за винятком компанії MAKO Trading SA, яка має у Швейцарії прозорий рахунок, який пройшов аудиторську перевірку, на якому зберігається близько мільйона швейцарських франків.

У прес-службі О. Януковича нагадали, що 9 грудня 2016 року Федеральна рада Швейцарії повідомила про своє рішення продовжити заходи щодо заморожування всіх активів у Швейцарії В.. Януковича, а також інших фізичних осіб з України, які, ймовірно, з ним пов'язані. Крім іншого, у повідомленні стверджувалося, що "йдеться про активи вартістю приблизно 70 мільйонів швейцарських франків" (без уточнення, кому саме такі активи можуть належати).