Україна за 2 міс. знизила транзит нафти до Європи на 1,7%

Транзит нафти територією України трубопровідним транспортом до країн Європи в січні-лютому 2017 року скоротився на 1,7% (на 38,9 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 2 млн 240,9 тис. тонн.

Згідно з повідомленням ПАТ "Укртранснафта", зокрема в лютому-2017 транзит скоротився на 17,7% (на 196,2 тис. тонн) порівняно з лютим 2016 року – до 915,4 тис. тонн.

Обсяг транспортування нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) України в січні-лютому 2017 року становив 216,7 тис. тонн.

Як повідомлялося, транзит нафти територією України трубопровідним транспортом до країн Європи в 2016 році скоротився на 8,8% (на 1 млн 331,3 тис. тонн) порівняно з 2015 роком – до 13 млн 822,2 тис. тонн.

Обсяг транспортування нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) України в 2016 році становив 1,406 млн тонн, що на 12,5% (на 200,8 тис. тонн) менше, ніж у 2015-м.

"Укртранснафта", 100% акцій якої перебувають в управлінні НАК "Нафтогаз України" є оператором нафтотранспортної системи країни.

Система магістральних нафтопроводів "Укртранснафти" діаметром від 159 мм до 1220 мм загальною протяжністю 4,767 тис. км проходить територією 19 областей країни, має щорічну пропускну спроможність на вході 114 млн. тонн, на виході – 56,3 млн. тонн.