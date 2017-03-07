Генпрокуратура заблокувала кошти сина екс-президента Януковича на рахунках у банку

Генеральна прокуратура України спільно з Державною службою фінансового моніторингу запобігли вступу в силу рішення суду про зняття арешту з коштів сина екс-президента України Віктора Януковича - Олександра на рахунках у "Міжнародному інвестиційному банку (МІБ), повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Зняття арешту з рахунків Януковича-молодшого не сталося – ГПУ спільно з Держфінмоніторингом оразу заблокували кошти на рахунках банку. Вдячні небайдужим працівникам банку, які своєчасно проінформували прокуратуру про зняття арешту з рахунків у суді", - повідомила Л. Сарган на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

Інші подробиці вона пообіцяла повідомити у вівторок.

Раніше в понеділок, 6 березня 2017 р. повідомлялося, що Печерський районний суд міста Києва зняв арешт з майна бізнесмена О. Януковича, сина екс-президента України В. Януковича, у вигляді 312,5 млн грн коштів, що зберігаються на рахунку в "Міжнародному інвестиційному банку (МІБ).

Як повідомлялося, 24 лютого МІБ заблокував кошти на рахунок у банку 312,5 млн грн, які належать синові попереднього президента України Олександру Януковичу, про що повідомив на своєму веб-сайті. "Оідразу після зарахування коштів на рахунки, ПАТ "МІБ"... повідомило Державну службу фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", - йдеться в повідомленні.

Банк при цьому вказує, що надходження зазначених коштів не було узгоджено з адміністрацією ПАТ "МІБ" і виявилося несподіванкою для банку.

Відповідно до постанови Печерського районного суду від 25 січня 2017 року, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, четверо осіб у січні поточного року перерахували на рахунки в МІБ 312,5 млн грн. Як встановив суд під час засідання, фактичним власником зазначених коштів є власник ВБР.

ВБР зареєстрований в 2009 році, входить до ДК "МАКО". Власником банку був О. Янукович. У зв'язку із застосуванням Радою ЄС санкцій до О. Януковича, зокрема, заморожуванням активів, у вересні 2014 року НБУ прийняв рішення про зарахування ВБР до категорії проблемних. За розміром активів на 1 січня 2015 року ВБР посідав 36-е місце (5,635 млрд грн) серед 158 банків.

МІБ заснований у 2008 році. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром загальних активів (6,893 млрд грн) банк посідав 25-е місце серед 93 банків. За даними НБУ станом на 1 січня 2016 року основними власниками банку були Петро Порошенко, який володіє 60% акцій, Ігор Кононенко – 14,94% акцій, Олег Зімін – 9,908% акцій і Олег Гладковський – 9,908% акцій.

П. Порошенко після вступу на посаду глави держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU. Однак у зв'язку з відсутністю покупців 14 січня 2016 року президент заявив про підписання договору, за яким передав свою частку в корпорації "Рошен" незалежному "сліпому трасту. За словами президента, наступним після "Рошен" на управління трастом мав бути переоформлений МІБ.