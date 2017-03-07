Кабмін звільнив першого заступника голови правління Пенсійного фонду Шамбіра і призначив його заступником міністра соцполітики

Кабінет Міністрів України звільнив Миколу Шамбіра з посади першого заступника голови правління Пенсійного фонду України і призначив його на посаду заступника міністра соціальної політики.

Згідно з розпорядженням Кабміну №138 від 1 березня, М.Шамбір звільнений у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Розпорядженням №140 від 1 березня, М.Шамбір призначений заступником міністра соцполітики.

50-річний Н.Шамбір був призначений першим заступником голови правління Пенсійного фонду в жовтні 2014 року.

З 2008 до 2014 року М.Шамбір працював директором департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України.