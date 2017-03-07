Події

11:53 07.03.2017

САП закрила кримінальне провадження стосовно екс-головного санлікаря Протаса та його першого заступника

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила кримінальне провадження щодо колишнього голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослава Протаса та його першого заступника Олександра Чепурного за відсутністю складу злочину.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив адвокат О. Чепурного Олексій Шевчук.

Як повідомлялося, у червні 2016 року детективи НАБУ почали розслідування кримінального правопорушення, у результаті якого було виявлено корупційну схему керівництва Державної санітарно-епідеміологічної служби.

30 червня глава МВС України Арсен Аваков повідомив про затримання керівника Державної санітарно-епідеміологічної служби України С. Протаса. За словами міністра, група чиновників на чолі з С. Протасом розробила і впровадила злочинну схему розкрадання великої суми бюджетних коштів.

За інформацією ЗМІ, С. Протас, нібито виписував керівникам територіальних органів Держсанепідслужби премію до Дня медика в подвійному розмірі і вимагав повернення йому половини виписаних як премії коштів.

Родичі С. Протаса, затриманого 30 червня, внесли повну суму застави у розмірі 413,4 тис. грн. За інформацією адвоката С. Протаса Максима Джеваги, 22 тис. грн були внесені самим С. Протасом з власних заощаджень, ще 100 тис. грн внесла його мати, суму, що залишилася його мати і тесть, взявши кредит у банку.

Як повідомлялося, у вересні 2014 року Кабмін створив Державну службу з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів шляхом реорганізації Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та ДержСЕС.

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