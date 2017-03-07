Події

12:17 07.03.2017

У Києві обіцяють висадити рекордну кількість квітів

Працівники комунального об'єднання "Київзеленбуду" висадять в Києві понад 13 млн кольорів, що буде рекордом за останні кілька років.

"У цьому році ми значно збільшуємо обсяги робіт з озеленення столиці. Має звернути увагу на те, що і в минулому році було висаджено майже 9 млн кольорів, але зараз зусиллями зеленбудівців підготовлено рекордні 13 млн. І якщо в минулому році ми відремонтували 64 парки і сквери, то в цьому році плануємо ремонт 120 зелених зон", - заявив Петро Пантелєєв, заступник голови Київської міської адміністрації.

Крім того, П.Пантелєєв зазначив, що кілька тижнів тому було презентовано стратегію "Київзеленбуду", в якій серед основних цілей – збільшення кількості парків та скверів, наповнення зелених зон новими інфраструктурними об'єктами для комфорту киян, націленість на зниження витратності їхнього змісту та застосування нових підходів до благоустрою.

"Озеленення міста і надалі залишається однією з наших головних завдань. Реконструкція та будівництво сучасного високотехнологічного оранжерейно-тепличного господарства для вирощування стійких до зростання у мегаполісі рослин є одним із шляхів реалізації Стратегії розвитку КО "Київзеленбуд" на 2017-2021 роки", - зазначив П.Пантелєєв.

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