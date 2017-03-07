Події

12:46 07.03.2017

Українці у лютому продали валюти на $86 млн більше, ніж купили

Українці у лютому 2017 року купили у банків валюту на еквівалент $186,8 млн, тоді як продали їм на $272,7 млн, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті у вівторок.

Згідно з його даними, порівняно з січнем цього року обсяги купівлі валюти зросли на 29,3%, продажу – на 37,9%, а порівняно з лютим минулого – відповідно в 4,8 рази і на 46,7%.

НБУ уточнює, що безпосередньо доларів українці в минулому місяці купили на $146,6 млн., а продали – на $193,7 млн.

Регулятор також вказує, що на міжбанку в лютому цього року обсяг торгів впав на 1,1%, а порівняно з лютим минулого – на 45,1%, до $2,69 млрд.

Нацбанк у лютому більше викуповував надлишок валюти, ніж покривав її дефіцит: купівля становила $133,6 млн, тоді як продаж – $52,7 млн. У січні ситуація була протилежна: НБУ придбав $157,8 млн, одночасно направивши на підтримку гривні $235,8 млн. Така ситуація була і в лютому 2016 року: купівля становила $22,2 млн за продажу $181 млн.

У результаті сумарно за два перших місяці цього року Нацбанк вийшов на позитивне сальдо інтервенцій в $2,9 млн. проти відємного у $233,1 млн у січні-лютому минулого року.

Як повідомлялося, з 1 січня 2017 року був скасований 2% збір на купівлю готівкової валюти, що, на думку Нацбанку та експертів ринку, мало знизити частку "чорного" та "сірого" сегментів на ринку готівкових валютообмінних операцій і збільшити частку легального ринку.

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