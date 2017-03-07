Глава внутрішньої безпеки ДФС заявив про відставку

Начальник головного управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби (ДФС) Юрій Шеремет заявив про намір терміново звільнитися з відомства для забезпечення об'єктивності розслідування відносно голови служби Романа Насірова.

"...даю слово державному обвинувачеві вранці звільнитися з посади керівника внутрішньої безпеки ДФС України", – написав вночі у вівторок Ю. Шеремет на своїй сторінці в Facebook.

Начальник управління пояснив, що держобвинувач при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу Р. Насірову назвав одним з аргументів на користь його арешту на час слідства знайомство з Ю. Шереметом ще зі школи. На думку звинувачення, глава ДФС, перебуваючи на волі, зможе через начальника внутрішньої безпеки впливати на працівників служби, що виключає об'єктивність слідства, додав Ю. Шеремет.

"Я виключно за забезпечення об'єктивності та встановлення істини у справі", – наголосив він.

Раніше, коментуючи повідомлення в ЗМІ про можливості розслідування його діяльності, Ю. Шеремет заявив, що готовий до такого розслідування, щоб запобігти в майбутньому спекуляції з цього питання. Водночас він зазначив, що його посада не належить до підслідності Національного антикорупційного бюро, яке веде справу проти Р. Насірова.

Як повідомлялося, в ніч на вівторок, 7 березня, Солом'янський районний суд Києва обрав усуненому від виконання обов'язків голові ДФС Р. Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн. Водночас САП просила суд призначити Р. Насірову заставу в сумі 2 млрд грн.

Детективи НАБУ вручили повідомлення про підозру Р. Насірову 2 березня. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).