Україна має залучити міжнародне співтовариство до перекриття каналів постачання зброї на Донбас - Луценко

Україна має залучити міжнародне співтовариство до перекриття каналів постачання зброї бойовикам на окупованих територіях України для захисту мирного населення від терористичних атак, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Загострення ситуації в м. Авдіївка вимагає від нас рішучих дій із захисту цивільного населення від терористичних атак, перекриття каналів постачання бойовикам зброї, зокрема шляхом залучення міжнародного співтовариства до цього процесу", - заявив Ю. Луценко, коментуючи початок судового процесу у Міжнародному суді ООН в Гаазі (Нідерланди) за позовом України проти Російської Федерації, повідомляє прес-служба Генпрокуратури у вівторок.

Зазначається, що до підготовки заяви до міжнародної судової інстанції приймали участь представники органів державної влади, зокрема прокуратури України.

Як повідомлялося, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для залучення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму та дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

6 березня 2017 року в Міжнародному суді ООН почалися публічні слухання у справі проти Російської Федерації про порушення останньої вимог Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Метою поданого Україною позову є залучення РФ до міжнародної відповідальності за утиски українців і кримських татар в окупованому Криму, а також за підтримку тероризму на сході України.

Протягом 6-9 березня в Гаазі пройдуть слухання щодо заявлених Україною вимог застосувати запобіжні заходи з метою запобігання подальшим жертвам серед мирного населення, знищення цивільної інфраструктури, а також етнічної дискримінації громадян України в Криму.