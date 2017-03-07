Шахтарі "Львіввугілля" припинять відвантажувати вугілля з 9 березня, якщо їхні вимоги не будуть виконані – Волинець

Голови регіонального об'єднання Незалежної профспілки гірників України р. Червонограда вирішили з четверга припинити відвантаження вугілля з усіх шахт ДП "Львіввугілля" до виконання низки вимог, повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

Він також опублікував фотографію рішення з вимогами, адресованими прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману, головы Міненерго Ігорю Насалику, голові Львівської облдержадміністрації Олегу Синютці.

Серед висунутих ними вимог, зокрема, значиться розблокування рахунку ДП "Львіввугілля" для виплат зарплати, вимога до ДП "Львіввугілля" внести зміни до договору в розділ розрахунків за відвантаження вугілля – із внесенням пункту передоплати коштів, повернути в галузевій договір термін "мінімальна зарплата" при розрахунку тарифів і посадових окладів, виділити кошти на охорону праці не менше 200 млн грн, скоротити апарат управління ДП" Львіввугілля" не менш 50% від чисельності, "упорядкувати Списки 1 і 2 згідно атестації робочих місць".