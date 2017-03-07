Польська служба фінансового нагляду підозрює депутата Дзензерського у шахрайстві

Польська служба фінансового нагляду (PFSA) підозрює українського депутата, члена фракції "Народний фронт", Дениса Дзензерського в обмані інвесторів на Варшавській фондовій біржі (WSE), повідомило польське видання Wschodnik.pl з посиланням на свої джерела.

Служба, спільно з владою Люксембургу, зокрема розслідує справу про нецільове використання підконтрольною депутатові компанією WESTA ISIC S. А. (Люксембург) залучених на WSE інвестицій.

"Під час IPO власники холдингу Westa ISIC заявляли про намір направити залучені $45,8 млн на погашення боргів і розвиток виробництва. Замість цього гроші були виведені в офшорні структури і використовувалися для особистого збагачення Д. Дзензерського", - зазначено в повідомленні.

Крім цього, у Westa ISIC були виявлені систематичні грубі порушення загальноприйнятих стандартів бухгалтерського обліку.

В результаті зазначених шахрайських дій польський пенсійний фонд зазнав збитку в обсязі 5 млн злотих ($1,225 млн за курсом Національного банку Польщі). Д. Дзензерському за відповідні дії загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, корпорація "Веста" – один з найбільших виробників свинцево-кислотних акумуляторів в СНД. Виробництво зосереджено переважно на "Веста-Дніпро" та "Веста Індастріал", загальна річна потужність яких становить 7,6 млн умовних батарей.

Холдинговою компанією корпорації виступає Westa ISIC.

Westa ISIC у травні 2011 року провела IPO на WSE, під час якого вона розмістила 25% акцій і залучила PLN129,6 млн ($45,8 млн).

На початку травня 2014 року WSE призупинила обіг акцій Westa ISIC у зв'язку з неоприлюдненням фінансової звітності за 2013 рік. Через місяць торги цінними паперами були відновлені, проте на початку травня 2015 року WSE прийняла аналогічне рішення, у зв'язку з неоприлюдненням фінансової звітності за 2014 рік.

Торги акціями Westa ISIC до цього часу не відновлено. Останній курс зафіксовано 1 травня 2015 року на рівні PLN0,08 за акцію при ціні розміщення PLN11,75 за шт.

Згідно з останнім оприлюдненим звітом Westa ISIC, за дев'ять місяців 2014 року, власником 75% її акцій залишалася кіпрська Vankeria Consultants Limited. Наприкінці 2012 року Дениса Дзензерського обрано до Верховної Ради за списком партії "Батьківщина", він передав своєму батькові контроль над 100-відсотковою часткою у цій компанії.

У 2014 році керівництво компанії проводило переговори з українськими банками, які звернулися до суду з позовами про погашення заборгованості, про врегулювання їхніх вимог та реструктуризації кредитного портфеля.

У третьому кварталі 2014 року Westa ISIC розпочала реорганізацію українських "дочок" з метою передання всіх бізнес-операцій одній юрособі, однак на початку березня 2015 року рада директорів повідомив, що домовленість так і не було досягнуто.

Суд у липні 2014 року порушив справу про банкрутство ПАТ "Веста-Дніпро" (у грудні визнав її банкрутом), а в листопаді - справу про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал".