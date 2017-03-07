Події

15:22 07.03.2017

Великдень і Різдво є улюбленими святами українців

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів дослідження, яке засвідчило, що загалом українці ставляться до свят з любов'ю та повагою; тільки 2% опитаних ставляться до будь-яких офіційних свят як до важливих або улюблених.

Згідно з оприлюдненим у вівторок прес-релізом КМІС, "найпопулярніші офіційні українські свята такі: Великдень - 80%, Різдво Христове - 80%, Новий рік - 76%, Міжнародний жіночий день - 49%, День Перемоги - 37%, Трійця - 29%, День Незалежності України - 17%".

Найменш популярними стали для українців такі офіційні свята: День захисника України (10%), День міжнародної солідарності трудящих (7%) і День Конституції (5%).

Порівняно з 2016 р. зменшилася кількість тих, хто вважає улюбленими свято Трійці (з 34 до 29%) і День Незалежності України (з 20% до 17%). Однак збільшилася кількість тих, хто вважає улюбленим Міжнародний жіночий день (з 37% до 49%).

Крім того, українські жінки більше, ніж чоловіки, поважають релігійні свята та Міжнародний жіночий день. Так, Різдво Христове люблять і поважають 82% жінок і 77% чоловіків, Міжнародний жіночий день - 57% жінок і 39% чоловіків, Великдень - 82% жінок і 77% чоловіків, Трійцю - 33% жінок і 23% чоловіків.

Чоловіки ж більше за жінок поважають і люблять Новий рік (78% чоловіків проти 74% жінок), День Незалежності України (20% проти 15%) і День захисника України (15% проти 6%).

Релігійні свята найбільш популярні серед людей з початковою освітою: Різдво - 89%, Великдень - 86%, Трійця - 50%. Новий рік більше популярний серед людей з вищою освітою (79%). Міжнародний жіночий день найбільше популярний серед людей з вищою освітою (54%), найменше - серед людей з початковою освітою (37%). День Перемоги трохи більше люблять люди з повною середньою освітою (38%). День Незалежності України найбільш популярний серед людей з вищою освітою (25%), найменш - серед людей з повною середньою освітою (11%). День захисника України найбільш популярний серед людей з вищою освітою (13%), найменш - серед людей з початковою освітою (3%).

КМІС провів власне опитування громадської думки з 10 по 19 лютого 2017 р. Опитування проводили в 110 населених пунктах (PSU) в усіх областях України, крім Автономної Республіки Крим, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Методом інтерв'ю опитано 2040 респондентів. Опитування в Луганській і Донецькій областях проводилося тільки на підконтрольній українській владі території. У цьому опитуванні вибірка розподілялася тільки на контрольованій частині Донбасу в тій пропорції, яку, за даними ЦВК, становили виборці Донбасу на останніх парламентських виборах (жовтень 2014 р.).

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