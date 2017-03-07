"Укртрансгаз" обмежить газопостачання трьох азотних хімзаводів Фірташа через борги

ПАТ "Укртрансгаз" розпочало обмеження газопостачання ПАТ "Рівнеазот", ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання «Азот»" і ПАТ "Азот" (Черкаси), повідомив керівник відділу зв'язків з громадськістю і пресою ПАТ "Укртрансгаз" Максим Білявський.

"Розпочали процедуру обмеження газопостачання для трьох хімічних підприємств: "Рівнеазот", "Черкасиазот", "Сєвєродонецьказот". Причина: заборгованість контрагентів та відсутність підтверджених обсягів газу в ГТС", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Ostchem - керуюча компанія, яка координує роботу підприємств азотної хімії, що належать Group DF Дмитра Фірташа. Група консолідує активи азотної хімії, до неї входять підприємства з виробництва азотних добрив ПАТ "Азот" (Черкаси), ПАТ "Рівнеазот", ПраТ "Сєвєродонецьке об'єднання «Азот»" (Луганська обл.) і ПАТ "Концерн Стирол".