Енергопостачання Авдіївки та АКХЗ відновлено, - Жебрівський

Ремонтні бригади відновили пошкоджену під час обстрілів бойовиками лінію електропередачі до Авдіївки, електричний струм подано і до міста, так і на Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ, Донецька обл.), повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Щойно в Авдіївці відновили лінію електропостачання. Доповів про це президенту України. Струм подали на місто і на коксохім", - написав він на своїй сторінці у Facebook близько 14:40 вівторка.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб додали, що ремонтні роботи вдалося провести завдяки дотриманню "режиму тиші".

"Завдяки "режиму тиші" енергетикам вдалося провести відновлювальні роботи з обох боків від лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні міністерства, оприлюдненому в офіційному акаунті у Twitter.

П.Жебрівський додав, що на ранок середи планується підключати до електропостачання Донецьку фільтрувальну станцію.

"На сьогодні вода в міських резервуарах ще є і місто воду отримує", - зазначив голова Донецької адміністрації.