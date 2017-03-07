Події

16:09 07.03.2017

Самопочуття Насірова, якого доправили в СІЗО, задовільне, заяв щодо покращення його тримання не надходило

Заарештованого судом з альтернативою внесення застави, усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова було доправлено в СІЗО в задовільному стані, що засвідчив лікар, заявляє заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

"Було проведено обстеження штатним лікарем, і стан його (Р. Насірова - ІФ) на момент надходження в СІЗО оцінювався як задовільний", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок удень.

За словами Д. Чернишова, Р. Насіров перебуває в камері на загальних умовах, і людина, яка перебуває з ним, "небезпеки для нього не становить". При цьому заступник міністра зазначив, що всього камера розрахована на чотирьох арештантів.

Заступник міністра сказав, що не може підтвердити наявність або відсутність у камері у Р. Насірова холодильника й телевізора, але є туалет і душ - на загальних умовах.

"Від нього ніяких заяв стосовно покращення його тримання не надходило, і від адвокатів заяв із цього приводу також не було", - сказав заступник голови Мін’юсту.

Мобільним телефоном Р. Насіров поки що не користується, але якщо дотримуватиметься режиму, то, за словами Д. Чернишова, зможе ним скористатися у відповідному порядку.

Він також повідомив, що є заява Р. Насірова про те, що він не хоче спілкуватися зі ЗМІ.

За словами Д. Чернишова, механізм надання медичної допомоги арештованому давно затверджено, і для Р. Насірова винятків не буде.

"Є певна процедура, згідно з якою якщо людина, що перебуває в СІЗО, звертається стосовно стану свого здоров'я, її обстежує черговий лікар СІЗО і приймає попередньо рішення щодо стану та попереднього діагнозу", - пояснив він.

Якщо ж цей лікар не може надати допомоги або встановити діагнозу, то, за словами заступника глави Мін’юсту, він може викликати лікаря з певного списку медзакладів. Д. Чернишов додав, що лікар може визначити, де має пройти лікування арештований - на території СІЗО або бути транспортованим у певну лікарню.

"У "Феофанію" його вивезти не можна, адже в нас є певний список лікарень, з якими співпрацює пенітенціарна система", - сказав він, наголосивши, що "Феофанії" в цьому списку немає.

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