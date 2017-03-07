Події

16:23 07.03.2017

У меморандумі з МВФ немає підвищення пенсійного віку, але є зобов'язання про ринок сільгоспземель - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що текст меморандуму з Міжнародним валютним фондом не містить пунктів щодо підвищення пенсійного віку, але передбачає зобов'язання ввести обіг сільськогосподарських земель.

"Є два дуже важливі питання: це реформа пенсійної системи - про неї я говорив, але пенсійний вік не обговорювався; і друга позиція, яка стосується обігу земель. Це зобов'язання наші, які є завжди, щоб зробити обіг земель", - сказав прем'єр журналістам під час робочої поїздки у Вінницю у вівторок.

В. Гройсман зазначив, що обіг земель має бути проведено в інтересах України та українців і після консультацій із громадськістю.

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