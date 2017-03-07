Події

16:32 07.03.2017

На КПВВ "Новотроїцьке" здано нові модульні пункти, що підвищить його пропускну спроможність - Жебрівський

Чотири нові модульні пункти для роботи інспекторів прикордонної та фіскальної служб на контрольно-пропускному пункті "Новотроїцьке" здано в експлуатацію, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Сьогодні на КПВВ для урочистої передачі обладнання приїхали голова місії Управління Верховного комісара у справах біженців ООН в Україні Пабло Матеу та міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш. Це додаткові 20 точок надання послуг з оформлення документів при перетині лінії розмежування", - написав П.Жебрівський на своїй сторінці у Facebook у вівторок удень.

За його словами, тиждень пункти працювали в тестовому режимі. Модулі виготовлено в Слов'янську за сприяння УВКБ ООН та коштом ЄС. За сприяння УВКБ пункти також оснащено необхідним комп'ютерним обладнанням та меблями. Кожен такий модуль має по п’ять робочих місць. На КПВВ встановлено два модулі на в'їзд і два - на виїзд. Крім того, там також за рахунок міжнародних гуманітарних організацій додатково встановлено два пункти обігріву.

"Встановлення модульних пунктів підвищить пропускну спроможність КПВВ і прискорить пропуск людей через пункт в'їзду-виїзду", - написав П.Жебрівський.

Він зазначив, що найближчим часом ще по чотири такі модулі буде встановлено на КПВВ у Майорську та Мар’їнці.

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