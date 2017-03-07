Спілка журналістів закликає не допустити різкого підвищення тарифів "Укрпоштою"

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) засуджує дії Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" щодо різкого підвищення тарифів на прийом та доставку видань по підписці і закликає не допустити прийняття наказу про їх твердження.

"Національна спілка журналістів України засуджує непартнерські дії "Укрпошти", яка лобіює різке підвищення тарифів на приймання та доставку видань за передплатою і закликає не допустити прийняття наказу про їх затвердження", - повідомляється в прес-службі НСЖУ у вівторок.

У спілці журналістів нагадали, що відповідний проект документа оприлюднено на сайті Міністерства інфраструктури України, і його обговорення триватиме до 3 квітня 2017 року

За словами першого секретаря НСЖУ Сергія Томіленка, Національна спілка журналістів виступає категорично проти такого підвищення, особливо на тлі неповернення газетам коштів за передплату та низької якості послуг підприємств.

"З приводу блокування коштів передплатників та неможливості впровадження нових тарифів ми вже звернулися до Кабміну. Зараз розпочинаємо опитування редакторів і газетярів, які аргументують свою незгоду з такими тарифами низькою якістю поштових послуг", - заявив С.Томіленко.

За результатами опитування, спілка додатково аргументує заперечення щодо намірів "Укрпошти".

Повідомляється, що свої аргументи щодо ініційованого "Укрпоштою" підвищення тарифів редактори видань можуть висловити у рамках опитування, яке проводить спілка, або відправивши позицію на електронну адресу НСЖУ. Відповіді приймають до 14 березня 2017 року.