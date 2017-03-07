Україна в 2016 р. експортувала рекордні обсяги часнику

Рекордне експортне постачання часнику обсягом 195 тонн Україні вдалося здійснити в 2016 році, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, в 2016 р. в країні було вироблено 183 тис. тонн часнику. Посівні площі під цією культурою становили майже 21 тис. га.

"На сьогодні головною проблемою цієї підгалузі є те, що понад 70% часнику виробляється на присадибних господарствах. Як наслідок, Україна забезпечує потреби внутрішнього ринку тільки на 10%, а на 90% ми сьогодні залежні від імпорту", - наведено в повідомленні слова заступника міністра агрополітики з питань євроінтеграції Ольги Трофімцевої.

За її словами, одним із головних завдань Мінагропроду є диверсифікація українського аграрного виробництва й експорту. Тому такі культури, як часник, важливі з погляду розвитку виробництва нішевих культур малими та середніми виробниками.

Україна в 2016 р. експортувала 195 тонн часнику, з них 75 тонн було поставлено в країни Європейського Союзу.

Україна має квоту обсягом 500 тонн на безмитне постачання часнику до ЄС, але поки що вона не вибирається через недостатню пропозицію.

На думку заступника міністра, успішне вирощування часнику та розвиток експорту залежать від спроможності виробників об'єднуватися заради забезпечення інвестицій у технологічне виробництво, зберігання та формування товарних партій.