Події

17:57 07.03.2017

Європейська РН Vega з українським двигуном успішно вивела на орбіту європейський супутник ДЗЗ

Успішний запуск європейської ракети-носія (РН) легкого класу Vega з українським двигуном здійснено у вівторок з космодрому Куру у Французькій Гвіані (Південна Америка), у рамках запуску на орбіту виведено супутник Sentinel-2B глобальної європейської системи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) Copernicus.

Згідно з повідомленням на сайті ДП "Південний машинобудівний завод" (ПМЗ, Дніпро), запуск із південноамериканського космодрому 7 березня став дев'ятим за програмою Vega і першим у 2017 році.

Як зазначено в повідомленні, КА Sentinel-2B - уже четвертий супутник, запущений за програмою Copernicus.

Copernicus (раніше GMES) - глобальна система моніторингу навколишнього середовища, яка спрямована на постачання геоінформаційних продуктів і послуг на основі використання космічних знімків із супутників ДЗЗ до європейських інститутів і державні органи для найкращого виконання своєї місії щодо захисту цивільного населення, управління ризиками і захисту навколишнього середовища.

РН Vega розроблена Європейським космічним агентством (ESA) спільно з Італійським космічним агентством (ASI). Вона призначена для виведення на сонячно-синхронну орбіту заввишки 1200 км супутників масою до 1200 кг або на полярну орбіту заввишки 700 км супутників масою 1500 кг. Маршевий двигун для четвертого ступеня РН RD-868P розробило держпідприємство "Конструкторське бюро "Південне" (КБЮ) і виготовило держпідприємство "ВО "Південмаш" (ПМЗ, обидва - Дніпро). Успішний пробний запуск РН Vega здійснено в лютому 2012 року. З травня 2013 року ЕSА розпочало комерційну експлуатацію нової РН.

Кабінет Міністрів України та ЕSA в 2008 році підписали угоду про співробітництво у сфері використання космічного простору в мирних цілях. До складу ЕSА входять 17 європейських країн.

Оприлюднені в 2015 році Державним космічним агентством України (ДКАУ) плани на середньострокову перспективу включають поетапний вступ України до ESA та інтеграцію української ракетно-космічної галузі в європейську.

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