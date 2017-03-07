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17:59 07.03.2017

Документи на екстрадицію судді Чауса направлено в Молдову - САП

Документи на екстрадиційний арешт судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса направлено молдовській стороні, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"Документи на екстрадицію М. Чауса направлено в Молдову", - повідомили в САП у вівторок.

Як повідомлялося з посиланням на керівника САП Назара Холодницького, українська сторона готова надати докази, що свідчать про кримінальний характер злочинів, скоєних М. Чаусом, якщо останній проситиме політичного притулку в Молдові.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 р. детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили М. Чауса в одержанні хабара розміром $150 тис. Вказані кошти було виявлено у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна рада 6 вересня підтримало подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання й арешт (узяття під варту) судді М. Чауса.

Із 11 листопада 2016 р. суддя перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну. Його підозрюють у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

1 березня М. Чауса було затримано в Молдові. Одразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

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