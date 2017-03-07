Події

18:27 07.03.2017

Аваков вимагає закрити український Сбербанк з огляду на рішення Сбербанку Росії приймати паспорти "ДНР"/"ЛНР"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступає за закриття ПАТ "Сбербанк" (Київ) та вимагає якнайшвидших санкцій до нього з боку Національного банку України з огляду на рішення "материнського" Сбербанку Росії приймати як документ, що посвідчує особу, паспорти "ДНР"/"ЛНР".

"Скільки треба часу НБУ, щоб запровадити санкції стосовно Сбербанку Росії, що працює в Україні? Вважаю за необхідне негайну реакцію НБУ!" - написав глава МВС на своїй сторінці в Facebook.

На думку міністра, не може провадити роботу в Україні банк, що підтримує засуджене світовою спільнотою визнання документів маріонеткових режимів та анексію українських територій.

"Сбербанк Росії має припинити свою роботу в Україні! Нафіг з пляжу!", - заявив А.Аваков.

Сбербанк (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк "НРБ") засновано у 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

За даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром активів (48,356 млрд грн) він посідав шосте місце серед 93 банків, що діяли в країні.

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