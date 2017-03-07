Заставу за Насірова для звільнення з СІЗО не вносили

Захист відстороненого від виконання обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебуває в Київському слідчому ізоляторі, спростовує інформацію про нібито внесення застави для звільнення Р. Насірова з СІЗО.

"Ніяких застав ніхто не вносив. У нашій команді немає адвоката, який повідомив ЗМІ про нібито внесення застави", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат Віктор Петруненко у вівторок.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про нібито внесення застави за Р. Насірова та можливість його виходу з СІЗО до кінця дня.

Водночас у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що на сьогодні в них немає офіційної інформації з приводу внесення застави за Р. Насірова.

Як повідомлялося, Солом’янський районний суд м. Києва в ніч на 7 березня ухвалив рішення про призначення Р. Насірову запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави розміром 100 млн грн.

Клопотання про обрання запобіжного заходу Р. Насірову суд розглядав із перервами з вечора суботи.