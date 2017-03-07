Події

18:28 07.03.2017

СБУ затримала бойовика, який охороняв українських заручників

Служба безпеки України затримала в районі проведення антитерористичної операції бойовика терористичної організації "ДНР", який охороняв українських заручників у слідчому ізоляторі Донецька.

Як повідомляє прес-центр СБУ у вівторок, на підконтрольну Україні територію затриманий намагався потрапити для зустрічі з родичами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їх діяльності).

Тривають невідкладні слідчі дії.

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