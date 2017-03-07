Бойовики 53 рази обстріляли позиції сил АТО у вівторок, четверо українських військових постраждали

Четверо українських військових були поранені або травмовані внаслідок обстрілів із боку незаконних збройних формувань у вівторок, йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00 7 березня.

"Загалом станом на 18-ту годину, зафіксовано 53 обстріли. Троє наших військових поранені, один травмований", - повідомляється у зведенні, оприлюдненому на сторінці прес-центру в соцмережі Facebook.

За даними штабу АТО, на донецькому напрямку бойовики з мінометів різних калібрів обстріляли "Північне, Авдіївку, Зайцеве, Верхньоторецьке, а з гранатометів і стрілецької зброї - Троїцьке, Піски та Зайцеве". Крім того, по Пісках бойовики відкривали вогонь з БМП.

На маріупольському напрямку з артилерії неодноразово обстрілювали Талаківку і Тарамчук. "Танки вели вогонь по Широкиному, а з мінометів різних калібрів окупанти багаторазово обстрілювали Водяне, Мар’їнку, Талаківку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Водяне, Гнутове, Павлопіль, Мар’їнку, Широкине", - йдеться у зведенні.

На луганському напрямку незаконні збройні формування обстріляли з 122-мм артилерії с. Кримське Новоайдарського району Луганської області. "З мінометів - знову ж таки Кримське і Новотошківське, а з ПТРК неодноразово обстрілювали Новотошківське. Зі стрілецької зброї - Новоолександрівку та Новозванівку", - розповіли в прес-центрі АТО.