Події

18:45 07.03.2017

Норвезька Scatec Solar цікавиться будівництвом двох сонячних електростанцій в Україні

Норвезька Scatec Solar вивчає питання будівництва двох сонячних електростанцій встановленою потужністю 60 МВт в Україні, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними прес-служби, питання будівництва сонячних електростанцій в Україні обговорили заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко і представники Scatec Solar на зустрічі у вівторок.

Scatec Solar експлуатує сонячні електростанції потужністю 322 МВт у Чехії, Південній Африці, Руанді, Гондурасі та Йорданії.

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