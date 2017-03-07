Саудівська Аравія не дозволить іншим учасникам угоди щодо зниження нафтовидобутку використовувати себе

Саудівська Аравія, яка нині перевищує свою квоту щодо скорочення нафтовидобутку, не дозволить іншим учасникам угоди використати себе, заявив міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх на конференції CERAWeek.

Попри те що Саудівська Аравія перевищує свою квоту, загальний рівень виконання домовленостей за підсумками січня становив близько 90%.

"Саудівська Аравія не дозволить собі бути використаною іншими. Це (угода - ІФ) в інтересах усіх країн", - заявив він.

Міністр також зазначив, що критерієм ухвалення рішення про продовження угоди щодо скорочення нафтовидобутку буде зниження запасів до середньостатистичного рівня.

"Ближче до травня ми будемо вирішувати, що робити (чи варто продовжувати угоду - ІФ) після червня. Нам треба привести рівень запасів до середньостатистичного рівня", - зазначив Халід аль-Фаліх.