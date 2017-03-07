Події

18:53 07.03.2017

КПВВ "Новотроїцьке" буде перенесено на 8 км ближче до лінії розмежування, із "сірої зони" виведуть 9 сіл

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" в зоні АТО буде перенесено на 8 км ближче до лінії розмежування протягом весни поточного року, повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"КПВВ "Новотроїцьке" у найближчі три місяці плануємо перенести за село Березове. Це майже на 8 км углиб, ближче до лінії розмежування. Сьогодні обговорили це із представниками Державної прикордонної служби, поліції та ДСНС", - написав П.Жебрівський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

За його словами, після перенесення КПВВ із так званої сірої зони буде виведено дев’ять сіл: Березове, Степове, Тарамчук, Славне, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Солодке.

Голова обладміністрації також розповів, що відвідав місце розташування майбутнього КПВВ. "У бінокль розглядав блокпост рашистів та околиці тимчасово окупованого Докучаївська", - написав П.Жебрівський.

ВАЖЛИВЕ

Заставу за Насірова для звільнення з СІЗО не вносили

Аваков вимагає закрити український Сбербанк з огляду на рішення Сбербанку Росії приймати паспорти "ДНР"/"ЛНР"

Перевізники заблокували трасу Київ-Одеса в районі Умані

У меморандумі з МВФ немає підвищення пенсійного віку, але є зобов'язання про ринок сільгоспземель - Гройсман

Енергопостачання Авдіївки та АКХЗ відновлено, - Жебрівський

ОСТАННЄ

Порошенко: Близько 54 тис. жінок проходять службу та працюють у ЗСУ

"Укртрансгаз" оголосив тендер на закупівлю 2,18 млрд куб. м газу

Саудівська Аравія не дозволить іншим учасникам угоди щодо зниження нафтовидобутку використовувати себе

Норвезька Scatec Solar цікавиться будівництвом двох сонячних електростанцій в Україні

Бойовики 53 рази обстріляли позиції сил АТО у вівторок, четверо українських військових постраждали

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Запчасти для мобильных телефонов
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА