КПВВ "Новотроїцьке" буде перенесено на 8 км ближче до лінії розмежування, із "сірої зони" виведуть 9 сіл

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" в зоні АТО буде перенесено на 8 км ближче до лінії розмежування протягом весни поточного року, повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"КПВВ "Новотроїцьке" у найближчі три місяці плануємо перенести за село Березове. Це майже на 8 км углиб, ближче до лінії розмежування. Сьогодні обговорили це із представниками Державної прикордонної служби, поліції та ДСНС", - написав П.Жебрівський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

За його словами, після перенесення КПВВ із так званої сірої зони буде виведено дев’ять сіл: Березове, Степове, Тарамчук, Славне, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Солодке.

Голова обладміністрації також розповів, що відвідав місце розташування майбутнього КПВВ. "У бінокль розглядав блокпост рашистів та околиці тимчасово окупованого Докучаївська", - написав П.Жебрівський.