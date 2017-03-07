"Укртрансгаз" оголосив тендер на закупівлю 2,18 млрд куб. м газу

ПАТ "Укртрансгаз" (УТГ) оголосило тендер на закупівлю 2,18 млрд куб. м природного газу на загальну очікувану суму 16 млрд 720,6 млн грн (без ПДВ).

Згідно з повідомленням УТГ у системі закупівель ProZorro, тендер розбито на десять лотів із постачанням 218 млн куб. м газу в кожному на очікувану суму 1 млрд 672,06 млн грн (без ПДВ).

Термін постачання - квітень-грудень 2017 року.

Переможець лота, зокрема, зобов'язаний у другому кварталі поставити УТГ 60 млн куб. м, у третьому - 64 млн куб. м, у четвертому - 94 млн куб. м.

Тендерне забезпечення за кожним лотом становить 200,65 млн грн.

Плата за газ здійснюється на підставі акта приймання-передачі газу до 25-го числа місяця, що йде за місяцем постачання.

Тендерні пропозиції приймають до 16:30 20 березня 2017 року. Аукціони планується провести 25 квітня.

Як повідомлялося, в листопаді 2016 року "Укртрансгаз" оголосив відкритий тендер на закупівлю 2,5 млрд куб. м газу, допустивши до участі в ньому дві з п'яти компаній, що подали заявки. Водночас на підставі поданої скарги Антимонопольний комітет України зобов'язав УТГ скасувати тендер.

З огляду на це УТГ уклав із НАК договір через застосування переговорної процедури на постачання 1,6 млрд куб. м газу на суму 13 млрд 399,68 млн грн (із ПДВ). Постачання має бути здійснено до 30 квітня 2017 року

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.