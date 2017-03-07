Порошенко: Близько 54 тис. жінок проходять службу та працюють у ЗСУ

Президент України Петро Порошенко упевнений, що українське військо непереможне завдяки жінкам, які поповнили лави Збройних сил України.

"З такими жінками наше найкраще у світі військо точно непереможне. З такими жінками, я не сумніваюся, перемога над ворогом, агресором і окупантом, який вторгся на нашу землю, точно неминуча", - сказав П. Порошенко на зустрічі з жінками-військовослужбовцями та волонтерками, представницями мистецтва та культури, видатними лікарями, вчителями й ученими, повідомляє прес-служба глави держави.

За його словами, нині у Збройних силах України проходять військову службу та працюють близько 54 тис. жінок, із них близько 20 тис. - військовослужбовці.

Президент також зазначив, що з початку цього року на військову службу за контрактом прийшли більше ніж тисяча жінок, понад дві тисячі захисниць отримали статус учасника бойових дій.

Крім того, П. Порошенко вручив державні нагороди та відзнаки жінкам - військовослужбовцям ЗСУ за контрактом, волонтеркам, представницям мистецтва та культури, видатним лікарям, учителям і ученим.

Зокрема орден "За мужність" з рук президента отримала розвідниця 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ молодший сержант Ольга Терещенко.

Орден княгині Ольги він вручив прапорщикові Валентині Самардак - фельдшеру-рятувальнику рятувальної парашутно-десантної групи 12-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.

Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено санітара механізованого взводу 92-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ молодшого сержанта Ольгу Коротку.

Окрім цього, глава держави нагородив орденом "За заслуги" композитора, професора кафедри Національної музичної академії України ім. П. Чайковського Лесю Дичко, а почесне звання "Народний артист України" присвоїв співачці, композиторові, викладачеві вищого мистецького коледжу Київської дитячої академії мистецтв Лесі Горовій.