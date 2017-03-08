У лавах ЗСУ понад 20 тис. жінок-військовослужбовців - Порошенко

Президент України Петро Порошенко зазначив, що головною рисою сучасної української армії стала успішна гендерна політика.

"На сьогодні у лавах ЗСУ проходять військову службу і працюють 54 тис. жінок, із них понад 20 тис. - жінки-військовослужбовці. З початку цього року на контракт вступили більше двох тисяч жінок. Стільки ж мають статус учасників бойових дій", - йдеться на Facebook-сторінці П.Порошенка.

Глава Української держави наголосив, що відсоток жінок, які приходять в армію захищати Україну, постійно зростає.

"Раніше неможливо було представити снайперку чи розвідницю в уніформі ЗСУ. Однак завдяки останнім нормативним змінам жінки отримали можливість обіймати більше військових посад - загалом їх уже більше 100! І ми не збираємося зупинятися", - зазначив П.Порошенко.