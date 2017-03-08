Події

11:08 08.03.2017

У лавах ЗСУ понад 20 тис. жінок-військовослужбовців - Порошенко

Президент України Петро Порошенко зазначив, що головною рисою сучасної української армії стала успішна гендерна політика.

"На сьогодні у лавах ЗСУ проходять військову службу і працюють 54 тис. жінок, із них понад 20 тис. - жінки-військовослужбовці. З початку цього року на контракт вступили більше двох тисяч жінок. Стільки ж мають статус учасників бойових дій", - йдеться на Facebook-сторінці П.Порошенка.

Глава Української держави наголосив, що відсоток жінок, які приходять в армію захищати Україну, постійно зростає.

"Раніше неможливо було представити снайперку чи розвідницю в уніформі ЗСУ. Однак завдяки останнім нормативним змінам жінки отримали можливість обіймати більше військових посад - загалом їх уже більше 100! І ми не збираємося зупинятися", - зазначив П.Порошенко.

ВАЖЛИВЕ

Бойовики за минулу добу більше ніж сотню разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції

Розведення сил біля Станиці Луганської зірване порушенням бойовиками "режиму тиші"

Клімкін обговорив із держсекретарем США Тіллерсоном протидію агресії РФ та майбутній візит Порошенка

НБУ ініціюватиме санкції до "дочки" Сбербанку в Україні

ОСТАННЄ

Сенатор Рубіо запевняє в підтримці Конгресом США зусиль України в протистоянні російській агресії

Гройсман: Україна через блокаду на Донбасі щомісяця втрачає 2-4 млрд грн

Хрещатик 8 березня перекриють для проведення "Великого жіночого ралі"

Порошенко: Близько 54 тис. жінок проходять службу та працюють у ЗСУ

"Укртрансгаз" оголосив тендер на закупівлю 2,18 млрд куб. м газу

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog786.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА