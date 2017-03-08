Клімкін обговорив із держсекретарем США Тіллерсоном протидію агресії РФ та майбутній візит Порошенка

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив під час зустрічі у Вашингтоні з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном питання співпраці в протидії російській агресії.

"Ми говорили про контакти і про те, як ми взаємодіятимемо разом у найближчому майбутньому у сфері нашої протидії російській агресії", - сказав П.Клімкін журналістам у Вашингтоні у вівторок.

За його словами, під час зустрічі було засвідчено, що українське питання в жодному разі не стане розмінним у контексті вирішення інших питань. "Дуже чітко прозвучала теза, що не може бути жодним чином ніяких формальних, неформальних, фантастичних, міфологічних розмінів. Тобто питання України жодним чином не вирішуватиметься в контексті інших питань", - сказав міністр.

"Питання України є фундаментально важливим для Сполучених Штатів", - наголосив П.Клімкін.

Крім того, міністр розповів, що обговорив із держсекретарем США, "що ми можемо зробити для того, щоб змінити ситуацію з невиконанням Росією Мінських домовленостей". "Ми обговорювали декілька опцій, ми продовжимо їх обговорення, але сьогодні хочу дуже чітко сказати: Сполучені Штати залишатимуться максимально заангажованими в цьому процесі. Додаткові деталі - найближчим часом", - сказав П.Клімкін.

У свою чергу прес-служба МЗС України повідомила про підсумки зустрічі між українським міністром і держсекретарем США. Зокрема, П.Клімкін подякував за солідарність Сполучених Штатів у боротьбі України проти агресії РФ.

"Послідовна практична підтримка, яку надають Сполучені Штати, дозволила Україні досягти суттєвого прогресу в проведенні комплексних соціально-економічних перетворень і реформуванні сектора безпеки і оборони", - наводить прес-служба слова глави МЗС.

Р.Тіллерсон зазначив, що США і надалі підтримуватимуть Україну, а санкції проти РФ залишаться в силі до повного виконання Мінських домовленостей, припинення агресії та до деокупації Донбасу та Криму.

"Співрозмовники також домовилися працювати над підготовкою зустрічі між президентами України та США", - йдеться в повідомленні прес-служби.