Сенатор Рубіо запевняє в підтримці Конгресом США зусиль України в протистоянні російській агресії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у рамках візиту до США провів зустріч із членом комітету Сенату у закордонних справах та Сенатського українського кокусу Марко Рубіо.

Міністр ознайомив сенатора з поточною ситуацією в Україні, насамперед у контексті останніх дій Кремля щодо ескалації збройного конфлікту на Донбасі.

М.Рубіо запевнив П.Клімкіна в підтримці Конгресом зусиль України в протистоянні російській агресії та впровадженні реформ. Він також наголосив на важливості збереження трансатлантичної єдності в питанні солідарності з Україною та надання допомоги для модернізації і посилення обороноздатності Української держави.

П.Клімкін подякував сенатору за постійну підтримку України та співавторство у низці законодавчих ініціатив Конгресу США, спрямованих на збереження і посилення санкційного тиску на РФ та надання Українській державі подальшої допомоги у безпековій, фінансовій та інших площинах.