Події

11:22 08.03.2017

Розведення сил біля Станиці Луганської зірване порушенням бойовиками "режиму тиші"

З огляду на систематичне порушення бойовиками "режиму тиші" не відбулося розведення сил у районі Станиці Луганської, повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у вівторок уночі.

"Тільки з 1 по 7 березня противник сім разів здійснював обстріл зазначеного району із застосуванням стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

"Зазначене вкотре продемонструвало небажання протилежної сторони виконувати взяті на себе зобов'язання", - наголошують у штабі.

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