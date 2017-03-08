Події

11:39 08.03.2017

Бойовики за минулу добу більше ніж сотню разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Бойовики за минулу добу 108 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у середу вранці.

"Четверо наших військових поранено, троє травмовано", - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку незаконні збройні формування зі 122-мм артилерії обстрілювали українські позиції в районі Зайцевого. З мінометів різних калібрів - Північне, шахту Бутовка, Луганське, Авдіївку, Зайцеве, Верхньоторецьке, а з гранатометів і стрілецької зброї - Луганське, Кам'янку, Троїцьке, Піски. По Пісках вогонь вели БМП загарбників. По Новоселівці стріляв снайпер.

На маріупольському напрямку з артилерії неодноразово обстрілювали Талаківку і Тарамчук. Танки вели вогонь по Широкиному, а з мінометів різних калібрів противник багаторазово обстрілював Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Мар’їнку, Талаківку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Березове, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове, Павлопіль, Мар’їнку, Широкине. По Широкиному вели вогонь зенітні установки.

На луганському напрямку зі 122-мм артилерії обстріляли Кримське. З мінометів - Малинове, Оріхове, Новоолександрівку, знову ж таки Кримське і Новотошківське. Також Новотошківське неодноразово обстрілювали з ПТРК. Зі стрілецької зброї - Новоолександрівку та Новозванівку. По Станиці Луганській також стріляв снайпер.

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