Голова МКЧХ має намір обговорити з представниками Києва та ОРДЛО розширення місії на Донбасі

Міжнародний комітет Червоного Хреста провадить переговори по обидва боки лінії зіткнення щодо розширення своєї місії на Донбасі, заявив журналістам президент МКЧХ Пітер Маурер.

"Це мій четвертий візит сюди також для того, щоб обговорити з місцевою владою в Луганську, Донецьку, а також у Києві, щоб розширити нашу операцію в Україні", - заявив він у середу журналістам.

Він зазначив, що гуманітарна ситуація на Донбасі знову дуже складна.

"Ми знову спостерігаємо конфлікт останні кілька тижнів. Багато людей переїхало, багато людей втратило роботу, життя і дах над головою. Економіка страждає і людські життя страждають, і це дуже важливо, щоб ми могли розширити свою гуманітарну операцію на Донбасі по обидва боки лінії розмежування", - сказав він.