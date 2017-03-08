НАБУ розслідує 272 кримінальні справи із загальною сумою збитків понад 83 млрд грн
Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування в 272 кримінальних провадженнях (станом на 28 лютого), повідомляє прес-служба НАБУ.
"Станом на 28 лютого детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування в 272 кримінальних провадженнях. Загальна сума збитків, завданих внаслідок корупційних кримінальних злочинів, які розслідуються у бюро, становить понад 83 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, до суду направлено 52 обвинувальні акти стосовно 79 осіб.
Загалом від початку розслідувань НАБУ (4 грудня 2015 року) про підозру повідомлено 169 особам.