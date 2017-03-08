Події

13:01 08.03.2017

НАБУ розслідує 272 кримінальні справи із загальною сумою збитків понад 83 млрд грн

Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування в 272 кримінальних провадженнях (станом на 28 лютого), повідомляє прес-служба НАБУ.

"Станом на 28 лютого детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування в 272 кримінальних провадженнях. Загальна сума збитків, завданих внаслідок корупційних кримінальних злочинів, які розслідуються у бюро, становить понад 83 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, до суду направлено 52 обвинувальні акти стосовно 79 осіб.

Загалом від початку розслідувань НАБУ (4 грудня 2015 року) про підозру повідомлено 169 особам.

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